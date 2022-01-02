Россия говорит, что готова к любому формату переговоров по Донбассу с участием США

2 января 2022 , 18:08
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Источник:

ТАСС

В Министерстве иностранных дел России заявили, что страна-агрессор готова провести с Соединенными Штатами переговоры по Донбассу в любом формате.

Заместитель главы российского МИД Андрей Руденко сообщил, что Москва хочет "сотрудничать на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности минских соглашений".

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Россия предлагала США провести в рамках нормандского формата встречу с участием представителей (пророссийских боевиков – 24 канал) оккупированных Донецка и Луганска. Но положительного ответа не получила,
– добавил Руденко.

США в нормандском формате: главное

  • Предположение о том, что США могут приобщить к переговорному процессу в нормандском формате существует уже несколько лет. Такую инициативу поддерживает и президент Владимир Зеленский.
  • Алексей Арестович в июле 2021 года заявил, что Андрей Ермак и Виктория Нуланд активно обсуждают привлечение Соединенных Штатов к переговорам в нормандском формате.
  • Кроме этого, глава ОП после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом сообщил о готовности США к участию в формате. Однако для этого должно быть согласие всех сторон, в том числе и России.

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Автор: Олег Васьків