После инцидента в Черном море Россия говорит, что готова к военным методам на границе

В России заявили о готовности дипломатическими и военными методами отстаивать незыблемость своей границы. Так там видят возможность предотвратить повторение ситуации с британским эсминцем.

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал действия российских военных в случае повторения инцидента, который 23 июня случился в Черном море.

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Россия заявила о готовности к военным методам на границе

Мы можем обращаться к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают,

– отметил Рябков.

Он подчеркнул, что территориальная целостность России является неприкосновенной. "Нерушимость ее границ – это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", – добавил заместитель министра.

Напомним, накануне Россия сообщила об "обстреле "британского эсминца "Дефендер".

"Обстрел" британского эсминца: коротко