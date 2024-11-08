Так, популярный российский "военкор", который имеет сотни тысяч подписчиков в телеграмме, пожаловался, что, мол, в Кремле решили отказаться от массированных обстрелов Украины, передает 24 Канал.

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Россияне врут об отказе от масштабных атак на Украину

В сообщении пропагандиста говорится, что к масштабному ракетному удару российские власти обратятся только в случае, если украинцы "сделают что-то необычное", или, если откажутся садиться за стол переговоров.

Стратегической авиации сказали выдохнуть и расслабиться. Концерты – все. Это какой-то позор!,

– плачется "военкор".

В Центре противодействия дезинформации призвали украинцев не верить этой пропаганде и быть готовыми к массированным ударам.

Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация,

– заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

К слову, вражеские обстрелы украинских городов не прекращаются. Вчерашний авиационный налет на Запорожье унес жизни 10 человек, среди них годовалый ребенок.