Так, популярний російський "воєнкор", який має сотні тисяч підписників у телеграмі, поскаржився, що, мовляв, у Кремлі вирішили відмовитися від масованих обстрілів України, передає 24 Канал.

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Росіяни брешуть про відмову від масштабних атак на Україну

У повідомленні пропагандиста йдеться, що до масштабного ракетного удару російська влада звернеться лише у випадку, якщо українці "зроблять щось назвичайне", або, якщо відмовляться сідати за стіл перемовин.

Стратегічній авіації сказали видихнути та розслабитися. Концерти – все. Це якась ганьба!

– плачеться "воєнкор".

У Центрі протидії дезінформації закликали українців не вірити цій пропаганді і бути готовими до масованих ударів.

Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація,

– заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

До слова, ворожі обстріли українських міст не припиняються. Вчорашній авіаційний наліт на Запоріжжя забрав життя 10 людей, серед них однорічна дитина.