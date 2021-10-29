Россия говорит, что не будет поставлять уголь Украине, потому что "ей самой не хватает"

С 1 ноября Россия не будет поставлять уголь в Украину. Страна-оккупант объясняет, что не может делиться ископаемыми, поскольку ей самой не хватает.

В министерстве экономического развития России СМИ объяснили, что спрос на уголь растет. Следовательно, им не будут "разбрасываться".

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"Надо сосредоточиться на собственных нуждах"

Потребности энергетики в угле все больше растут, рассказали в Минэкономразвития. Следовательно, Россия хочет сосредоточиться на накоплении угля для своих нужд.

Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей в стране.

– объяснили в ведомстве.

В правительстве России добавили: поставки других марок угля продолжатся. Так, поставщики собираются поставить даже больше, чем было запланировано.

Россия не будет поставлять Украине уголь: коротко

Россия с 1 ноября не будет поставлять в Украину уголь, который используют для нужд энергетики.

В Украину не будут завозить уголь марки "А" – антрацит и "П" – постный". Такой уголь завозили компании ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова".

Проблемы с углем в Украине наблюдаются с начала октября. На складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей 25 октября запасы угля составляли 701,3 тысячи тонн. Это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.

В Укрэнерго также заявляли об ухудшении ситуации с накоплением угля. В начале октября у теплоэлектростанций было в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено в графике.