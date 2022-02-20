Россия говорит, что получила заявления на гражданство от почти миллиона человек из ОРДЛО

В России заявляют, что якобы 950 тысяч жителей из оккупированного Донбасса подали заявки на получение гражданства страны-оккупанта. Более того, 775 тысяч из них уже его получили.

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что 170 тысяч уже проходят процедуру. Пропагандисты утверждают, что на оккупированном Донбассе всего проживает 3,5 миллиона человек.

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Россия упростила получение гражданства

С 2019 года жители оккупированных территорий могут получить российские паспорта по упрощенному порядку.

Для этого им не нужно получать вид на жительство и жить в России 5 лет. Именно такое требование действует для тех, кто претендует на гражданство оккупанта. Паспорта жителям оккупированного Донбасса выдают в Ростовской области.

Украина не признает выданные российские паспорта и считает это первым шагом к аннексии этих территорий.

Последние новости с Донбасса

В пригороде Донецка 20 февраля прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Совместные военные учения России и Беларуси должны завершиться 20 февраля. Но Путин и Лукашенко решили продлить их из-за "угрозы на границах".

При этом оккупанты в воскресенье, 20 февраля, продолжают обстреливать позиции ВСУ. Украинский защитник получил осколочные ранения. Героя госпитализировали в лечебное учреждение.

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