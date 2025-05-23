Россия говорит, что после обмена готова передать Украине проект документа об "урегулировании"

Россия будет готова передать Украине проект документа об урегулировании "кризиса", как только завершится обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Соответствующее заявление в пятницу, 23 мая, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Когда Россия передаст Украине свои требования

По его словам, Россия продолжит работу над документами с условиями и требованиями, необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, несмотря на "провокацию". В то же время он не объяснил того, о каких именно провокациях идет речь.

Россия будет готова передать Украине проект документа об урегулировании кризиса, как только завершится обмен пленными,

– цитируют Лаврова росСМИ.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что то, что Россия уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня – это издевательство по всему миру.

"Столько времени! Каждый день на войне – это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать. Новые санкции против России нужны. Я благодарю каждого и каждого, кто это адвокатирует и поддерживает", – сказал он.