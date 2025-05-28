Россия говорит, что предложила Украине дату и место переговоров для обмена "меморандумами"

В России заявили, что якобы предложили Украине дату и место встречи для обмена так называемыми "меморандумами" с позициями по прекращению огня и дальнейшим шагам. В Москве утверждают, что эта информация якобы была передана министру обороны Украины Рустему Умерову.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Интересно Идеолог режима Путина родом из Украины: кто такой Мединский и почему участвует в переговорах

В России сделали новое заявление относительно меморандума

В Кремле утверждали, что готовы предоставить свои условия по завершению войны и видение будущего мирного соглашения сразу после масштабного обмена пленными. Конечная часть обмена состоялась еще 25 мая, однако россияне и дальше утверждали, что продолжается работа над так называемым "меморандумом".

Сейчас в России сделали новое заявление относительно этого "документа". Так, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский сообщил, что Кремль якобы предложил дату и место встречи для обмена "меморандумами".

Кроме того, Мединский цинично заявил, что якобы сам звонил министру обороны Рустему Умерову и выступил с предложением. Таким образом россиянин решил выдать очередную пропаганду, пытаясь опровергнуть то, что Украина не получила от России ответа ранее.

Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня,

– утверждал Мединский.

По его словам, украинская сторона якобы "пошла советоваться".