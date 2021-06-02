Россия бьет тревогу: говорят, что в Украину под видом учений доставят суперсовременное оружие

Российские военные считают, что под видом военных учений в Украину из НАТО доставят оружие. Речь идет об обучении Sea Breeze, которые пройдут в конце июня – начале июля.
О том, что в Украину якобы под прикрытием доставляют оружие из стран НАТО, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Россия об оружии НАТО в Украине
Под прикрытием проведения обучения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск,
– отметил Конашенков.
По его словам, это оружие, как и в предыдущие годы, направят "украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областях".
Технику, добавили в России, должны привезти в Украину во время учений Sea Breeze, которые запланированы на период с 28 июня по 10 июля.
Обучение Sea Breeze-2021: что о них известно
- К участию в учениях планируют привлечь более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 1 400 военных из разных стран. Также к обучению привлекут органы других военных формирований, представителей Вооруженных сил Украины, правоохранительные органы.
- Sea Breeze-2021 объединят рекордное количество государств – участников-27 стран. Они привлекут свои подразделения, экипажи кораблей и самолетов. Кроме того, в обучении планируют принять участие наблюдатели из 35 стран.