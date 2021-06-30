Новый фейк: Россия рассказывает об эсминце США возле Крыма, в "Си Бриз" опровергают

Российские СМИ 29 июня растиражировали новость, что якобы американский эсминец приблизился к оккупированного Крыма. В "Си Бриз-2021" эти слухи опровергли. Россиянам в очередной раз почудилось, так как в это время USS Ross стоял в порту Одессы.

Об этом сообщили в официальном аккаунте международных учений. Эсминца в акватории вблизи оккупированного полуострова быть не могло.

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В рамках учений эсминец – в Одессе

Вопреки последним сообщениям, эсминец USS Ross ВМС США 30 минут назад и в ближайшем будущем будет находиться в порту Одессы в рамках учений,

– говорится в заявлении.

"Си Бриз" продлятся до 10 июля

Отметим, что международные учения "Си Бриз-2021" в Черном море стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. Организаторами тренировок являются США и Украины, а участниками – 30 стран.

Минобороны Нидерландов обвинило Россию в опасной ситуации

Лишь накануне Минобороны Нидерландов обвинило Россию в создании угрозы в Черном море. Фрегат Eversten находился неподалеку от оккупированного Россией Крыма, когда к нему приблизились российские истребители. В Амстердаме уверены, что они симулировали атаку.

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Москва, конечно, обвинения отвергла и обнародовала традиционное объяснение: фрегат подошел к так называемым "российским территориальным водам", и таким образом его заставляли изменить курс.

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