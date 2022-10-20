Россия грозится расторгнуть зерновое соглашение из-за расследования ООН по иранским дронам

Россия грозится расторгнуть зерновое соглашение, если ООН не остановит расследование применения иранских беспилотников Россией в Украине.

Соответствующее заявление озвучил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на закрытом заседании Совета Безопасности.

Внимание Россия пригрозила выходом из зерновой сделки и выдвигает свои требования

В ходе заседания были предъявлены обвинения в поставках Ираном беспилотников России.

Москва открыто требует от ООН прекратить расследование

Россия, как всегда, не придумала ничего лучше шантажа. Так, Полянский сказал, что Россия пока "не убеждена" в необходимости продления зернового соглашения и отметил, что главным вопросом остается "экспорт российских удобрений и продовольствия".

По словам Полянского, Москва надеется, что секретариат и генсек ООН воздержатся от участия в любых расследованиях по иранским беспилотникам, которые российский дипломат назвал "незаконными", выходом за пределы технического мандата ООН.

Иначе Россия пересмотрит сотрудничество с ООН.

Мы этого не хотим, но иного выбора не будет, – сказал Полянский.

Воистину дебильная логика

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заметил, что логика Полянского ему не ясна.

По-настоящему дебильная логика от одного из самых отвратительных лиц, которого когда-либо видела ООН — Россия пересмотрит сотрудничество с генсеком Гутерришем, если он направит экспертов в Украину для проверки дронов, которые, очевидно, были изготовлены в Иране и использованы в нарушение резолюции ООН для убийства мирных жителей,

– написал Кислица.

Что этому предшествовало

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш объявил о планах отправить в Украину группу специалистов для установления принадлежности дронов, с помощью которых Россия наносит массированные удары по украинской инфраструктуре.

В Киеве и на Западе утверждают, что эти беспилотники поставляются в Российскую Федерацию из Ирана. В Тегеране и Москве эти обвинения отрицают.

Вероятно, результаты расследования Генсек внесет в декабрьский отчет.

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