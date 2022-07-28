Нам известен следующий шаг россии в Украине, ответим быстро и строго, – посольство США

В США знают, что россия планирует аннексировать некоторые украинские территории. В посольстве подчеркнули, что ответ будет быстрым и строгим.

В посольстве США отметили, что в кремле планируют повторить сценарий, который устроили в Крыму в 2014 году. На оккупированных территориях сначала проведут фейковые "референдумы", а затем присоединят их к россии.

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В США обещают строго ответить на вероятную аннексию территорий Украины

В Посольстве США в Украине заявили, что знают, каким будет следующий шаг россии.

россия закладывает основу для аннексии оккупированной ею украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины,

– говорится в сообщении.

Там заявили, что страну-агрессорку ждет быстрый и строгий ответ от Соединенных Штатов и их союзников и партнеров, если она продолжит реализацию своих планов аннексии.

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Кратко о подготовке россиян к "референдумам" на оккупированных территориях

По данным СМИ, оккупанты хотят аннексировать пятую часть Украины в сентябре. Именно на этот период они готовят фейковые "референдумы" в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Сейчас на Херсонщине и Запорожье уже продолжается активная стадия подготовки. Там начали набирать людей в так называемые "избирательные комиссии".

В свою очередь, в Луганске захватчики создали "приемную общественного штаба референдума".

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