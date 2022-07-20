россия планирует аннексировать захваченные в Украине территории уже этой осенью, – ISW

россия планирует аннексировать оккупированную территорию Украины уже осенью этого года. Однако хватит ли на это мощности и сил – неизвестно.

Какие территории собирается аннексировать россия

Аналитики Института войны со ссылкой на спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби отмечают, что кремль начинает развертывать версию своего "плана аннексии" 2014 года в Украине и "изучает детальные планы" аннексии Херсонской, Запорожской и всех Донецкой и Луганской областей.

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Речь о том, что кремль уже установил нелегитимных доверенных лиц, принудительно ввел на этих территориях рубль, заменил украинские телекоммуникации на пропагандистское российское вещание и заставил украинцев обращаться за российскими паспортами для выполнения основных задач на оккупированных территориях.

Сроки аннексии, вероятно, зависят от того, насколько путин понимает ухудшающееся состояние российской армии в Украине.

Он может намереваться захватить остальную часть Донецкой области перед аннексией всех оккупированных территорий, что, вероятно, заставит его отсрочить аннексию.

российские военные ослаблены и вряд ли оккупируют всю Донецкую область до 11 сентября – наиболее вероятной даты для проведения референдумов по аннексии.

Планы оккупантов относительно референдума

В апреле депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предлагал восстановить Таврическую губернию. Речь идет о частях Запорожья и Херсонщины.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал, что в россии трижды пытались провести "референдум" в Херсонской области. После провала в кремле хотели объявить о "губернии" с оккупированным Крымом.

В то же время, недавно российский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявлял, что "референдум" на Херсонщине не будут проводить в 2022 году. Мол, нужно подготовить административную систему и вернуться к этому вопросу через год.

Отметим, что президент Владимир Зеленский предупреждал москву, что Украина выйдет из мирных переговоров, если в Херсонской области состоится так называемый "референдум".

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