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24 Канал Новости мира "Такие вещи не обсуждаются": Финляндия отвергла требования России относительно сокращения присутствия НАТО
13 ноября, 21:03
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"Такие вещи не обсуждаются": Финляндия отвергла требования России относительно сокращения присутствия НАТО

Вероника Соцкова

Министр обороны Финляндии Антти Гяккянен отверг возможность сокращения присутствия НАТО на восточном фланге Альянса по требованию России. Он назвал такие предложения возмутительными и подчеркнул, что они не подлежат обсуждению.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Финляндии резко ответили Кремлю

Министр обороны Финляндии Антти Гяккянен заявил, что требования России о сокращении присутствия НАТО на восточном фланге Альянса не подлежат обсуждению.

Россия хочет, чтобы европейские страны НАТО ввели ограничения на свою деятельность в интересах России, но такие вещи не обсуждаются, 
– заявил министр.

По его словам, даже само предложение сократить присутствие Альянса в Европе вызывает возмущение, и Россия это понимает.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что в ходе переговоров в Абу-Даби Россия якобы предложила новую архитектуру европейской безопасности. Среди возможных условий называли выход Финляндии из НАТО и ликвидацию военных баз Альянса в странах Балтии.

В обмен на это Москва якобы была готова вывести ядерное оружие из Беларуси, отказаться от размещения там ракет средней дальности и вывести российские войска из Приднестровья. В то же время Bild отмечало, что эти предложения обсуждались в неофициальных кругах.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг, что Россия требовала выхода Финляндии из НАТО.

Такого требования не выдвигалось. Это точно не было частью обсуждения, 
– заявил он.

Гяккянен также прокомментировал переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. По его мнению, Москва не демонстрирует серьезного намерения достичь мира, а вместо этого расширяет свои требования.

Скорее расширяет свои требования – от войны в Украине до изменения европейской архитектуры безопасности в более выгодную для себя сторону. Все западные политики должны заметить, что это часть многолетней российской психологической стратегии – сдвигать рамки в переговорах, чтобы сделать их невыгодными для нас. Мы не должны вестись на их блеф, 
– подчеркнул финский министр.

Он добавил, что в последние дни Россия, очевидно, проверяет готовность США и Европы к уступкам.

Стоит отметить, что " Финляндия вступила в НАТО в 2023 году" – после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Присоединение страны к Альянсу существенно увеличило протяженность его границы с Россией.