Россия хочет достроить "Северный поток-2" до конца 2021 года

В планах России завершить строительство газопровода "Северный поток-2" до конца 2021 года. Сейчас осталось проложить примерно 100 километров.

О планах Москвы по завершению трубопровода издание сообщает со ссылкой на слова вице-премьера России Александра Новака.

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Россия о вероятном завершении "Северного потока-2"

Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, участвующими в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена до конца, возможно, этого (2021 – 24 канал) года,

– заявил Новак.

Точную дату он не назвал, однако уточнил, что все будет зависеть от строителей, технологических и технических условий, погодных условий.

По словам Новака, сейчас осталось построить примерно 100 километров газопровода. Вице-премьер России добавил, что проект строительства "Северного потока-2" "продолжают реализовывать, удовлетворяя все требования Евросоюза".

"Северный поток-2": последние новости

Строительство российского трубопровода длительное время блокировали санкции США. Однако недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2".

Джо Байден считает дальнейшие ограничения контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%.

В то же время США включили в санкционный список российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".

"Северный поток-2" предполагает строительство 2 ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод Москва строит в обход Украины.