"Путин хочет мира?" Почему странам НАТО следует уже готовиться к войне

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В последнее время участились сообщения в различных медиа, содержание которых сводится к тому, что якобы "Путин стремится к мирным переговорам". А Украине, после почти двух лет изнурительной войны, стоит прислушаться к советам западных партнеров (которые тоже устали и истощили свои запасы вооружения), подталкивающих к диалогу. Самым удивительным выглядит диапазон медийных каналов, пересказывающих в разных интерпретациях это сообщение – от кремлевских ботов (специализирующихся на комментариях на каналах каждого более или менее популярного эксперта) до авторитетных The New York Times. Все они странным образом в унисон пересказывают одно и то же – "надо остановиться и попытаться договориться".

К чему на самом деле стремится Путин и его Россия, на кого рассчитаны такие сообщения, победит ли здравый смысл в сложившейся ситуации, и каким может быть 2024 год для Украины? Попробовал выяснить 24 Канал.

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Какого мира хочет Путин?

Начнем с главного: Россия "играет в желание мира", при этом все больше инвестируя в свой ВПК и новые разработки оружия, с учетом опыта войны последних 1,5 – 2 лет. А еще, Путин и его окружение уверены в слабости Запада и его неспособности принимать быстрые и решительные решения. Особенно, если такие решения ведут к человеческим потерям, тем более – значительным потерям.

Путин и глазом не поведет, а с улыбкой на устах отдаст "на алтарь русского мира" несколько бронетанковых и механизированных дивизий, если будет уверен, что при этом погибнет хотя бы несколько тысяч военных НАТО. Он считает, что Запад давно потерял способность бороться, сражаться до крови и воевать. А еще, позволит себя подмять, если будет по настоящему "прижат к стене". Загнанный в угол, перед угрозой значительных потерь из-за военных действий, Запад, скорее всего, согласится на новый передел в Европе "во имя мира".

А еще, для Кремля, похоже, не существует предела, морально-этического "стоп-сигнала", количества жертв, на которые он не готов пойти. Потому что для Путина постулаты "бабы еще нарожают" и "цель оправдывает средства" – это исходные данные для принятия решений.

Западные военные аналитики не могли этого понять, но с полным непониманием наблюдали за событиями в Украине. Здесь россияне так же бессмысленно тратили десятки тысяч человеческих жизней для захвата Бахмута или для завладения Авдеевской промзоной. Но в этом и заключается "главное преимущество" российской военной машины.

Почему странам НАТО нужно уже готовиться к войне?

Следовательно, "бесконечный мобилизационный ресурс" дает довольно широкое пространство для планирования. Но это еще не все, что необходимо для новой военной кампании. Современная война (а Россия знает теперь об этом не из книжек) требует достаточно значительного новейшего технического обеспечения (прежде всего – БПЛА) и запаса боеприпасов. Несложно подсчитать, как быстро Россия способна восстановить свой военно-технический потенциал, чтобы представлять угрозу уже не Украине, а НАТО.

А для скептиков, имеющих достаточно аргументов в пользу Северо-Атлантического Альянса, обратим внимание на несколько моментов:

Армия России воюет уже и сейчас в Украине, приобретая бесценный опыт в реальных боях, а не на учениях и симуляциях. Тем временем войска стран членов НАТО по настоящему не воевали вообще никогда.

Можно предположить, что обладая широкой агентурной сетью, имея влияние на значительный список парламентских партий в странах членах Альянса, и обладая целым рядом "своих" среди руководителей правительств стран-членов Альянса, Москва попытается локализовать будущий конфликт, эскалировать его не со всем блоком НАТО, а, за счет раскола среди его участников, "работать" с отдельными странами локально.

Для восстановления военного потенциала (бронетехника, средства ПВО, РЭБ и РЭР, крылатые и баллистические ракеты и весь спектр БПЛА), сокращенного в результате потерь вооруженных сил России в Украине, Кремлю понадобится всего несколько лет.

Недавний доклад немецкого Совета по международным отношениям, который принял во внимание приведенные выше факты, оценивает перспективу конфронтации между Россией и НАТО в 6 – 10 лет. Но существует и худший сценарий, о котором сообщил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Сивера. Он предупредил, что Запад должен готовиться к менее оптимистичному сценарию и уже через 3 года быть готовым к противостоянию с Россией.

Путин всегда считал НАТО слишком слабым для реального противостояния. И если он ошибался, то не слишком сильно.

К чему приведет прекращение поддержки Украины Западом?

Гипотетический "неудачный сценарий" развития событий в Украине (на случай, если поддержка со стороны Запада прекратится, и если Украина из-за нехватки боеприпасов будет вынуждена ввести прекращение огня) приведет к чему-то вроде АТО на Донбассе 2014 – 2021 годов. Эта ситуация позволит россиянам перенаправить свой ВПК на восстановление боевого потенциала.

Снижение поддержки со стороны Запада также будет вести к ослаблению мер по контролю за уже введенными санкциями. Оказалось, что недостаточно иметь введенные санкции, потому что россияне довольно быстро научились их обходить. Нужно постоянно их модифицировать и вводить так называемые "вторичные санкции", чтобы их гораздо сложнее или невозможно было обойти.

Так уже было после введения санкций в 2014 году и так происходит прямо сейчас – "параллельный импорт", как его называют руководители российского государства, процветает.Взять хотя бы изменения в экономиках государств центральной Азии, где торговля с западными странами (больше всего – с Германией) за короткое время выросла в десятки или даже в сотни раз.

Что дальше в нашем "неудачном сценарии" развития событий?

Разная оценка уровня угрозы со стороны России, а также несогласованность в действиях могут привести к испорченным отношениям между странами-соседками России и остальными странами-членами Альянса. Прежде всего речь идет об отношениях стран Балтии, Польши со "старой" Европой, которой кажется, что проблемы их не касаются.

Поскольку их восприятие угрозы начинает существенно отличаться, временное затишье и изменение приоритетов ослабят волю Запада и создадут еще "более широкое окно возможностей" для Китая, который будет стремиться усилить зависимость Кремля через технологическую поддержку военных возможностей России.

Чего добивается Китай и почему США не удалось убедить Пекин?

Уже сегодня Кремль вынужденно продает энергоносители и сырье Китаю со значительными скидками. А кроме того, из-за несогласия на совместную добычу и продажу энергоносителей, которые предлагал Пекин, вынужден самостоятельно покрывать полную стоимость строительства новых трубопроводов.

В то же время Китай уже практически получил монополию на поставки электроники, автомобилей и многих других позиций в Россию.

Все введенные санкции против Пекина в поставках полупроводниковых технологий и лицензий, при таком сценарии, будут уменьшаться, а превращение России в "цепного пса" Китая подорвет и без того шаткое единодушие Запада и распилят ресурсы США.

Тем временем Китай не хочет и не будет "отказываться" от России, понимая, что в этом и заключался предыдущий план США – настроить Москву против Пекина. Сегодня это уже выглядит как "план из прошлого".

Теперь же Вашингтон не решается допустить распад и падение России. А после возможного президентства Дональда Трампа и возобновления его стратегии MAGA (что даже сейчас заметно в аргументах республиканцев в Конгрессе) такая политика странным образом звучит в унисон с радикальными левыми. Становится очевидным тот факт, что обе группы разделяют симпатии к России и изоляционистские течения. Трамп постоянно заявляет, что "обеспечит прекращение огня в кратчайшие сроки". Понятно, что это будет не на условиях Украины.

Произойдет ли заморозка войны и на каких условиях?

Предполагаем, что замораживание конфликта произойдет в 2024 году, хотя россияне все еще рассчитывают победить Украину в 2025 году. Санкционное давление, которое они обходят, и состояние финансовой системы России (которая все еще получает достаточно ресурсов от торговли энергоносителями и сырьем), позволяют Кремлю продолжать войну, используя китайские кредиты и военную помощь со стороны Ирана и КНДР.

В течение еще нескольких лет россияне готовы становиться все беднее, но государственная машина продолжает работать, а земля давать урожаи зерна и картофеля. Без российских нефти и газа мир также пока не готов обходиться, так что хоть какие-то валютные доходы есть.

Им будет что есть, будет на чем ездить, и во что одеваться. Именно так они привыкли выживать, обходиться тем, что есть, и мечтать возле экранов своих телевизоров о "неизбежном светлом будущем". Кроме того, прекращение огня в описанном виде будет воспринято населением России как победа и убедит народные массы, что они "на верном пути" и надо "идти на дальнейшие жертвы ради русского мира".

Конкретные цифры. О чем свидетельствует "математика войны":

По некоторым данным в этом году Россия поставит на фронт в целом около 2 000 единиц бронетехники (из них танков около 600 единиц и примерно столько же бронемашин различных типов, а еще около 800 единиц – другие виды техники, типа самоходной артиллерии).

За 4 месяца контрнаступления россияне потеряли около 3 700 танков и бронемашин, не считая других видов военной техники. Следовательно, Россия производит меньше бронированных машин, чем теряет. Но такая ситуация складывалась из-за интенсивности боевых действий. Именно поэтому они стремятся взять паузу, "просят о мирных переговорах".

Предполагаем, что россиянам удастся навязать "прекращение огня и мирные переговоры". Российские мощности ВПК, выпускающие такую технику, смогут направить все усилия на восстановление своего потенциала. Их производительность колеблется от 1 000 до 1 500 единиц в год. Простой подсчет дает цифру от 3 000 до 4 500 машин за 3 года!

Производство ракет может достичь более 100 единиц в месяц, то есть – более 3 600 через 3 года, а количество БПЛА типа "Шахед" и "Ланцет" скорее всего будет больше, потому что иранская конструкция гораздо проще, а соответственно может массово производиться.

Однозначно, что россияне продолжат развивать свои средства РЭБ с учетом нового опыта

И, наконец, будет продолжаться планомерный, как это происходит и сейчас, призыв в армию.

Уже в следующие 1 – 2 года фанатичные юноши так называемого "поколения Z" достигнут призывного возраста. Они родились и выросли во времена Путина, они "с молоком матери" и с непрерывным потоком пропаганды, льющейся круглосуточно из всех медиа, впитали в себя веру в "русский мир". И если их настроить на великую победу над "загнивающим Западом", во имя "настоящих скрепных ценностей", то они без сомнения пойдут умирать за цели вечно голодной империи. Ведь они с ранних лет воспитаны в обожании своего вождя и ненависти ко всему миру.

Подытожив, можно утверждать, что через три года Россия будет иметь гораздо лучший военный потенциал, который она сможет использовать гораздо эффективнее, чем было в случае с Украиной. Кремль на этот раз учтет все ошибки и упущенные возможности в войне с Украиной, когда армия РФ потеряла "расцвет" своей армии в первые несколько месяцев боевых действий. А с тех пор только то и делает, что компенсирует свои потери. Им это удается плохо, но эта армия уже находится в режиме войны.

Сколько сил и времени нужно России для атаки на страны НАТО?

Теперь вернемся к НАТО и подсчитаем, сколько живой силы и техники нужно, чтобы угрожать, к примеру, странам Балтии – самому уязвимому с этой точки зрения региону, входящему в Альянс.

Если военная группировка численностью около 150 – 200 тысяч военнослужащих, 1 – 1,2 тысячи танков, и еще около 2,5 тысячи бронемашин будет сконцентрирована на границах со странами Балтии (потенциал абсолютно достижим за три года или даже меньше), то принимая во внимание, что протяженность границ будет намного короче, чем в случае с Украиной, а количество вооружений и военнослужащих соразмерным, и если предположить (с большой долей вероятности), что Кремлю удастся на этот раз "убедить" в необходимости активных действий Беларусь, то такое развитие событий может быть очень драматичным и с печальными последствиями для стран Балтии.

Дискуссии об обороне стран Балтии продолжаются уже много лет, но НАТО "не спешит" с реальными планами и их реализацией, опасаясь "конфронтации и провоцирования Кремля". О стратегии защиты в этом регионе говорилось, в частности, и на нынешнем саммите НАТО в Вильнюсе.

Но до сих пор политика Вашингтона с постепенным предоставлением военной помощи Украине и таким же постепенным наращиванием эскалации дала повод Кремлю понять, что масштабный конвенциональный конфликт без ядерного оружия вполне возможен. Тем более если первая фаза такого конфликта будет невыразительной (массовые беспорядки в районе Нарвы (Эстония), где преобладает русскоязычное население, или протесты на востоке Латвии, связанные с "давлением на русский язык").

Кремль уже неоднократно демонстрировал, что умеет организовывать гибридные операции. После полутора десятков санкционных пакетов, новых санкций ввести уже не удастся, Западу нужно быть готовым к физическому противостоянию.

В то же время войну в Украине россияне попытаются контролировать в рамках "меньшей интенсивности", что они хорошо научились делать в период с 2014 по 2022 год. Без нормальных поставок бронетехники, ракет, самолетов и боеприпасов Украина не сможет проводить какие-то успешные наступательные операции. А дальнейшая финансовая поддержка со стороны ЕС утомит Запад и сделает их заинтересованными в установлении нового баланса сил в регионе.

И именно так на это смотрят Путин и его окружение. В такой ситуации ничто не помешает ему навязать новые условия Европе. Но понимает ли это Запад? Готов ли рискнуть, понимая? Потому что нет оснований считать, что россияне восстановят свой потенциал только через 6 – 10 лет (как это посчитали некоторые аналитики). НАТО должно быть готово сдерживать Россию уже через 3 года после "перемирия в Украине".

Почему Западу критически важно поддержать Украину уже и сейчас?

Украинские вооруженные силы сохранили значительный потенциал для наступательных операций после зимы, при условии, что они получат достаточные запасы артиллерийских и других боеприпасов. Приведенный выше сценарий не является "картиной апокалипсиса", а лишь прагматическим изображением того, почему чрезвычайно важна помощь Украине прямо сейчас. Потому что альтернативой является еще более высокая цена!

У США нет сценария распада и проигрыша России. Вашингтон и в дальнейшем пытается "не поставить Россию на колени", а решить процесс таким образом, чтобы не привести к ее распаду, создать условия для ее военного ослабления, что, к сожалению, сейчас выглядит невозможным. Потому что Россия и ее "глубинный народ" воспримут все "невзгоды" во имя имперских амбиций.

Звучит странно, но американцы за незначительную часть своего оборонного бюджета, одновременно зарабатывая на заказах для своего ВПК, имеют шанс уничтожить своего экзистенциального врага руками другого государства. Это выглядит как геополитический джекпот. Но казалось бы, республиканцы, которые десятилетиями мечтали об этом, не собираются реализовывать этот план.

Если Украина будет брошена, вполне реальной будет ситуация, когда Кремль накопит ресурсы под границами НАТО, которые поставят перед Альянсом вопрос гораздо острее. И тогда уже американским морским пехотинцам придется отстаивать Эстонию, Латвию и Литву, имея реальную перспективу потерять свое здоровье и жизнь. А если правительство США не будет принимать такое решение, то концепция НАТО останется историей.

Именно поэтому вопрос, который сейчас задают себе политики на Капитолийском холме, не должен звучать "Должны ли мы продолжать поддержку Украины?", а так – "Продолжаем ли мы стратегию поддержки глобального порядка?". Потому что отказ от Украины будет означать конец порядка, который мы знали!