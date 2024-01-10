Новое нападение на Харьков и ситуация на Купянском направлении: в ISW оценили, реальна ли угроза

В России все чаще раздаются призывы к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области. Оккупанты заявляют, что хотят создать "буферную зону" с Белгородской областью.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, хотя такие призывы и раздаются, однако Россия не способна провести столь масштабную операцию в ближайшей перспективе.

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В ISW проанализировали российские заявления о наступлении в Харьковской области

Спикер Кремля Дмитрий Песков 9 января заявил, что оккупанты сделают все возможное, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Используя этот тезис, российские пропагандисты начали призывать к созданию "буферной зоны в Харьковской области". Оккупанты предлагают продвинуться вглубь на 15 километров. По их прогнозам, это якобы "поможет отодвинуть украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью". К подобной операции оккупанты уже призвали летом 2023 года. Тогда российские захватчики также заявляли о масштабном наступлении на Харьковщине.

В ISW отмечают, что такой план оккупанты не смогут реализовать в ближайшей перспективе. Дело в том, что продвижение вглубь на 15 километров и несколько сотен километров в ширину, как о том грезят россияне, было бы масштабной операцией, требующей группировки сил, гораздо большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем войска, сосредоточенные вдоль всей границы с Украиной, а меньше всего – в Белгородской области.

Эксперты Института изучения войны ранее заявляли, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в ближайшие недели, и что российская группировка на Купянском направлении имеет вид "более приспособленных для проведения интенсивных наступательных действий, чем где-либо в Украине или вдоль границы".

Однако российские военные пока способны провести только тактические действия в Харьковской области. И они будут служить для отвлечения и фиксации украинских сил от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении.

– говорится в отчете.

Россияне провалили зимнее наступление

Журналисты Bild заявили, что оккупанты провалили зимнее наступление, на который имели большие надежды. Российские военные сделали ставку на попытку усугубить ситуацию в Харьковской и Донецкой области. Однако врагу не удалось добиться ни одного успеха.

В СМИ также добавили, что в ходе провальных наступательных операций Россия потеряла тысячи военных и техники. Там отметили, что Россия сейчас так же далека от захвата Авдеевки и Купянска, как была и в октябре 2023 года до своих "наступательных действий".

Масштабные волны атак со стороны России, кажется, сейчас преодолены, зимнее наступление Кремля сорвано,

– заявили в Bild.