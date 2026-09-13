Таким образом, оккупанты прибегают к систематическим атакам на мирных жителей, поезда и инфраструктуру, что обеспечивает функционирование страны. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

Что послужило основанием для такого заявления?

Дипломат, в частности, напомнил, что 13 сентября российские беспилотники нанесли удары по железнодорожным объектам в Луцке и Фастове. В частности, на Волыни под удар попал пассажирский поезд. К счастью, никто не пострадал, ведь угроза была обнаружена вовремя, и пассажиров эвакуировали.

Кроме того, в Звягеле в Житомирской области враг нанес удар по остановке общественного транспорта. В результате погибли как минимум два человека.

"Закрытие воздушного пространства Украины является частью стратегии по свержению России. Нам нужны средства противовоздушной обороны, перехватчики и средства противодействия беспилотникам, чтобы лишить Москву возможности распространять войну на наши города и транспортные сети", – подчеркнул Сибига.

Также глава МИД подчеркнул, что рост производства беспилотников в России не может оставаться без внимания. Страна, производящая тысячи единиц оружия для распространения террора далеко за пределы линии фронта, должна столкнуться с систематическим срывом этого производства, его цепочек поставок и ресурсов, которые его поддерживают.

Москва хочет расширить поле боя. Наш ответ должен заключаться в ограничении возможностей России вести войну. У наших партнеров есть возможности и инструменты для этого,

– подытожил Сибига.

Добавим, что в течение 13 сентября Россия массированно атаковала Одесскую область – здесь вражеские удары привели к масштабным разрушениям жилых домов и газопроводов.

Также почти целый день под ударами дронов находилась Ровенская область. В области, в частности, пострадала АЗС. Кроме того, часть Дубна и некоторые населенные пункты Ровенского района остались без электроснабжения, а в Сарненском районе было разрушено одно из предприятий.