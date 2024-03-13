Путин ищет "рупор", — вице-президент Еврокомиссии о влиянии России внутри ЕС

Россия создает угрозу для всего цивилизованного мира, в частности, и для Евросоюза. Вице-президент Еврокомиссии рассказала о вероятных планах агрессора.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что Россия постоянно использует информационные атаки против Евросоюза и пытается ослабить европейское общество. Об этом она сказала выступая с трибуны во время пленарного заседания в Европарламенте, передает корреспондентка 24 Канала в Страсбурге.

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Путин ищет "рупор"

По ее мнению, у российского президента есть план, чтобы расшатать ЕС изнутри. Еврокомиссар называет Путина "мастером" в создании различных нарративов для разных стран-членов ЕС.

Мы находимся в состоянии информационной войны. Мы видим очень конкретные усилия России вмешиваться в выборы и влиять на общественное мнение европейцев, чтобы убедить или подтолкнуть их политиков прекратить поддержку Украины,

– сказала Вера Юрова.

По ее словам, Путин ищет "рупор", который будет говорить с внутренней аудиторией внутри стран ЕС. Именно поэтому он сотрудничает с отдельными политиками и партиями, которые не стесняются распространять прокремлевские нарративы.

Это означает, что мы не можем просто обвинять Россию, но мы также должны иметь очень сильную дискуссию с теми, кто, очевидно, стоит на стороне агрессора,

– отметила вице-президент ЕК.

Путин угрожает Западу