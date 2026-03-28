Атаки могут измениться: ветеран указал на изменение тактики обстрелов России

Одна из последних массированных атак России по Украине длилась почти сутки и растянулась на ночь, день и вечер. Такой формат удара может свидетельствовать, что враг ищет новый способ истощить тыл и держать страну в постоянном напряжении.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала объяснил, что Россия может делать такие налеты почти непрерывными. По его словам, этим враг одновременно терроризирует гражданских, перегружает украинскую ПВО и пытается показать миру, что готов продолжать войну.

Россия хочет сделать тревогу в тылу почти непрерывной

Россияне, похоже, пробуют растягивать удары не только для того, чтобы бить дольше, но и чтобы изменить само ощущение жизни в тылу. Когда атака длится почти сутки, воздушная тревога перестает восприниматься как отдельный эпизод и начинает истощать весь день. Так, по мнению Гетьмана, враг пытается перенести в более мирные регионы то нервное напряжение, которое давно стало привычным у линии фронта.

Есть такая информация, что они хотят делать такие налеты постоянными, чтобы было что-то похожее на ситуацию на линии фронта. Там постоянно что-то жужжит. Они хотят сделать то же самое с той частью нашего государства, которая не находится непосредственно у линии фронта,

– объяснил Гетьман.

Такая тактика бьет не только по нервам, но и по привычному ритму страны. Когда тревоги звучат постоянно, хуже работает транспорт, останавливаются отдельные предприятия, а иногда люди даже не могут нормально купить самое необходимое. Речь идет уже не об одной ночной атаке, а о попытке сломать повседневную жизнь из-за постоянного ожидания новых запусков.

Они пытались терроризировать наше гражданское население для того, чтобы посеять панику, уныние, негативные мысли, настроение или высказывания,

– подчеркнул майор в отставке.

Для таких ударов Россия может использовать не обязательно максимальные залпы каждую ночь, а постоянное давление меньшим количеством целей. Если эта схема действительно станет системной, то главный расчет будет на истощение людей, нарушение нормальной работы городов и постоянное психологическое давление вдали от фронта.

Россия показывает миру, что готова продолжать войну

Такие растянутые во времени атаки имеют не только психологический, но и политический эффект. Москва пытается показать, что у нее хватает ресурса на масштабные удары и что она не собирается отказываться от своих целей. Это сигнал не только Украине, но и тем партнерам, которые давят на Киев в теме возможных договоренностей.

Другая причина, я думаю, это показать в первую очередь американцам, что они способны делать большие атаки, что у них все хорошо с оружием, что у них хватает ресурсов, чтобы достигать целей не дипломатическим, а военным путем,

– объяснил Гетьман.

Параллельно с этим Россия пытается выжать из таких налетов и чисто военный результат. Когда удары длятся долго и идут волнами, это позволяет смотреть, как именно реагирует украинская противовоздушная оборона, где она плотнее, а где есть уязвимые места. То есть речь идет не только о терроре, но и о попытке прощупать нашу систему защиты во время массированного давления.

К сведению! Воздушные силы сообщали, что только днем 24 марта Россия запустила еще 556 ударных беспилотников, а всего за сутки – 948 дронов различных типов. По состоянию на 18:00 ПВО сбила или подавила 541 цель, но предварительно зафиксировали 15 попаданий. Под ударами были Полтавщина, Киевщина, Николаевщина, Винницкая область и западные области, а отражение атаки продолжалось в течение всего дня.

В то же время сам масштаб таких налетов еще не означает высокой результативности. Он напомнил, что сейчас эффективность российских дронов значительно ниже, чем в начале их массового применения, и в среднем до целей доходит лишь небольшая часть.

Что известно о дневной атаке 24 марта?