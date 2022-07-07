Тактика блефа, – Гудков сказал, почему в россии "готовы к переговорам"
россия продолжает цинично обстреливать украинские города. Этим в кремле хотят посеять панику и усадить Украину за стол переговоров. путин надеется, что он получит хотя бы Донбасс.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он говорит, что у россиян нет времени для продолжения войны, потому что время работает против России.
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По его словам, в России задача – имитировать бурную активность на оккупированных территориях и блефовать.
Это вообще тактика блефа – что "мы наступаем, мы бросаем бойцов, которых у нас еще много, но мы готовы сесть за стол переговоров и договориться",
– считает оппозиционер.
О чем хочет договариваться Россия
По мнению Гудкова, Россия понимает, что если время работает на стороне Украины и туда поступает новое вооружение и обученные военные, то это значит, что договариваться и торговать не за что.
Оппозиционер объясняет, что путину нужно выдать какое-то действие за свою великую победу над всем миром и НАТО. Поэтому они сейчас закрепились в Херсонской области.
Гудков убежден, что россияне будут готовы торговаться, если им представится такая возможность. Они будут говорить, чтобы Украина отдала им Луганскую и Донецкую области и еще транзитный коридор в Крым.
Политик думает, что в этом и заключается план путина на сегодняшний день. Но это нереалистичный план, Украина не согласится с ним.
Путин думает, что чем больше он общество бомбит и убивает, тем больше населения будет давить на власть, чтобы сесть за стол переговоров.
– подытожил Гудков.
Гудков о плане путина и открытой мобилизации в России: видео
Переговоры между Украиной и Россией: последние новости
- Андрей Ермак подчеркнул, что никакие переговоры о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не ведут.
- Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, потому что убеждена в возможности тактической победы.
- Для возвращения в переговорный процесс Киеву нужно победить на поле боя, чтобы переговоры велись по условиям украинской стороны.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк также отметил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас не ко времени.