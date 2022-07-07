Тактика блефа, – Гудков сказал, почему в россии "готовы к переговорам"

россия продолжает цинично обстреливать украинские города. Этим в кремле хотят посеять панику и усадить Украину за стол переговоров. путин надеется, что он получит хотя бы Донбасс.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он говорит, что у россиян нет времени для продолжения войны, потому что время работает против России.

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По его словам, в России задача – имитировать бурную активность на оккупированных территориях и блефовать.

Это вообще тактика блефа – что "мы наступаем, мы бросаем бойцов, которых у нас еще много, но мы готовы сесть за стол переговоров и договориться",

– считает оппозиционер.

О чем хочет договариваться Россия

По мнению Гудкова, Россия понимает, что если время работает на стороне Украины и туда поступает новое вооружение и обученные военные, то это значит, что договариваться и торговать не за что.

Оппозиционер объясняет, что путину нужно выдать какое-то действие за свою великую победу над всем миром и НАТО. Поэтому они сейчас закрепились в Херсонской области.

Гудков убежден, что россияне будут готовы торговаться, если им представится такая возможность. Они будут говорить, чтобы Украина отдала им Луганскую и Донецкую области и еще транзитный коридор в Крым.

Политик думает, что в этом и заключается план путина на сегодняшний день. Но это нереалистичный план, Украина не согласится с ним.

Путин думает, что чем больше он общество бомбит и убивает, тем больше населения будет давить на власть, чтобы сесть за стол переговоров.

– подытожил Гудков.

Гудков о плане путина и открытой мобилизации в России: видео



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