Россия готова помочь восстанавливать Сирию: в Bloomberg ответили, что Москва просит взамен

Россия готова помочь Сирии в восстановлении, чтобы заключить соглашение с новой властью. Таким образом Москва стремится сохранить военное присутствие на территории страны.

Речь идет о сохранении двух ключевых военных баз, чтобы удержать влияние после свержения режима Башара Асада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что Россия хочет получить от властей Сирии

Как пишет издание, потеря военно-морского порта в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме может стать серьезным стратегическим ударом для Москвы, поскольку эти объекты позволяли ей контролировать ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке.

Поэтому, старший советник российского правительства Виталий Наумкин заговорил о "копромиссе", который сейчас ищут страны.

Россия готова поддержать восстановление сирийской экономики. Мы сможем достичь компромисса, и новая власть в Дамаске выиграет от сотрудничества с Москвой, в частности по военным поставкам,

– цитирует Bloomberg россиянина.

На фоне этого российская делегация во главе со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина, Михаилом Богдановым, отправилась в Дамаск для переговоров с новым руководством Сирии.

Зато представители сирийской власти требуют от России конкретных шагов, в частности компенсаций, реконструкции и восстановления страны. И хотя переговоры по сохранению российских баз пока не принесли существенного прогресса, но консультации продолжаются.

Bloomberg пишет, что Сирия находится в сложной финансовой ситуации из-за значительных долгов, накопленных во времена правления Асада. Министр иностранных дел страны Асад аль-Шайбани сообщил, что Дамаск должен Москве 8 миллиардов долларов.