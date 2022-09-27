Размечтались: в России заговорили о федеральном округе для аннексированных украинских земель

В России уже заговорили о создании отдельного федерального округа для оккупированных территорий Украины. Он будет называться "Крымский" и, как надеются захватчики, должен появиться по итогам "референдумов".

Об этом пишет ряд российских СМИ со ссылкой на источники в совете федерации и так называемого правительства оккупированного Крыма.

Важно На фоне псевдореферендумов оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные меры

В федеральный округ должны войти оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей Украины. Новое полпредство может возглавить бывший гендиректор "Роскосмоса" дмитрий рогозин. Решение по Рогозину планируют принять в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным.

На оккупированных территориях россия может ввести военное положение

Как заявил псевдоглава квазиреспублики "лнр" леонид пасичник, в "днр" и "лнр" планируют ввести военное положение в случае вхождения в состав россии. Это означает ограничение прав и свобод граждан в пользу государства-агрессорки.

Добавим, что в кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу, а обращение президента россии владимира путина к федеральному собранию 30 сентября проведут по аналогии с 2014 годом.

Это значит, что депутатов и сенаторов, вероятнее всего, соберут в георгиевском зале кремля, путин обратится к ним по итогам проведенных "референдумов" на оккупированных территориях, затем должно быть подписание "договора" о "присоединении" этих территорий.

Что этому предшествовало

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Официально планируется призвать 300 000 резервистов. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, позволяющий Минобороны страны призвать на войну миллион человек.

После объявленной частичной мобилизации в русских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1176 человек. В москве и воронеже задержанным начали выдавать повестки к военкоматам.

Как россияне готовятся к мобилизации: смотрите видео