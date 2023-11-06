Россия хочет создать военно-морскую базу в Ливии: как это может угрожать Европе

Россия планирует расширить свое военное присутствие в восточной части Ливии, создав свою военно-морскую базу. Это позволит России закрепиться на южных границах Европы и, вероятно, будет угрожать безопасности ЕС.

По данным издания Bloomberg, президент России Путин и командующий восточными войсками Ливии Халиф Хафтар обсуждают соглашение по обороне. Переговоры начались в сентябре этого года, когда Хафтар посетил Москву.

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Вызов для США и Европы

Увеличение активной деятельности России в Ливии – новый вызов для США и их европейских союзников, которые сейчас находятся в противостоянии с Россией из-за ее вторжения в Украину. Москва потенциально может принять участие в любом более широком ближневосточном конфликте, вытекающем из войны между Израилем и ХАМАС. Россия достаточно активно действует в течение десятилетней гражданской войны и в соседней Сирии.

Бывший специальный посланник США в Ливии Джонатан Винер заявил, что администрация США воспринимает угрозу со стороны России "очень серьезно".

Удержание России от Средиземного моря было ключевой стратегической целью – если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским Союзом,

– заявил Джонатан Винер.

Тайное присутствие России

Россия уже несколько лет имела скрытое присутствие в Ливии через группу наемников "Вагнера", которая появилась там во время вакуума власти и гражданской войны, последовавшей за свержением Муаммара Каддафи в 2011 году. С тех пор, как в августе в загадочной авиакатастрофе погибли лидер "Вагнера" Евгений Пригожин и его помощники, Министерство обороны России систематически берет под контроль деятельность ПВК.

Благодаря подготовительным действиям "Вагнера" по продвижению интересов Кремля в Африке и на Ближнем Востоке, это позволило Москве быстро наращивать свои иностранные военные активы. Россия намерена создать военно-морскую базу в Красном море в Судане, которая предоставит ей постоянный доступ к Суэцкому каналу, Индийскому океану и Аравийскому полуострову. Однако гражданский конфликт на территории этой страны может помешать реализации планов Кремля.

Ливия разделена между западной столицей Триполи и востоком во главе с Хафтаром. Обычно каждая из сторон выступает против внешней политики и других решений своего соперника.

79-летний Хафтар осуществляет контроль над крупными нефтяными объектами в Ливии – стране, входящей в ОПЕК и владеющей примерно 40% запасов Африки. По словам людей, близких к его самопровозглашенной Ливийской национальной армии, он ищет системы ПВО для защиты от конкурирующих с ним в Триполи сил, поддерживаемых турецкими военными.

Также он стремится тренировать своих пилотов ВВС и спецназовцев. Несколько авиабаз, занятых в настоящее время военизированными формированиями "Вагнера", будут модернизированы для размещения российских войск.

По информации источников, российские военные корабли также могут получить право постоянной стоянки в одном из ливийских портов, скорее всего, в Тобруке, расположенном в нескольких сотнях километров от Греции и Италии. Однако это долгосрочная перспектива, поскольку необходима существенная модернизация портовых сооружений. Сейчас у России есть только одна военно-морская база в Средиземном море – в сирийском Тартусе.

Встреча, укрепившая связи

Состоявшаяся 28 сентября аудиенция Хафтара с Путиным стала для ливийского командующего прорывом в его отношениях с Россией. Во время своего предыдущего визита в Москву в 2020 году Путин отказался от встречи с ним, тогда как чиновники низшего ранга давили на него, чтобы он подписал перемирие с Триполи. В итоге он покинул страну, так и не приняв соглашение.

Укрепление связей Хафтара с Москвой стало причиной беспокойства в Вашингтоне и побудило к серии визитов высокого уровня в страну, с целью убедить его изменить курс.

За неделю до переговоров с Путиным командующий вооруженными силами США в Африке генерал Майкл Лэнгли и нынешний спецпредставитель США в Ливии Ричард Норланд встретились с Хафтаром в Бенгази. По словам командования США в Африке, они потребовали от него вывести иностранные войска.

"Ливия должна иметь возможность выбирать из ряда партнеров в сфере безопасности",

– сказал Норланд журналистам во время телефонной конференции в прошлом месяце. По его словам, он осуждает российскую военную роль в Ливии и считает ее "дестабилизирующей".

Проблема Байдена

Суть проблемы президента США Джо Байдена состоит в том, что Россия предлагает военную помощь, которую США не могут оказать из-за неудачной попытки Хафтара свергнуть международно признанное правительство в Триполи в 2019 – 2020 годах. В то же время, США не готовы обсуждать санкции, поэтому для Хафтара не существует очевидных ограничений, связанных с обращением к Путину.

Тем не менее, это оборонное соглашение с Россией увеличит разногласия между востоком и западом Ливии, которые сейчас находятся под руководством враждующих администраций, и уменьшит вероятность воссоединения страны после более чем десятилетия споров после свержения Каддафи. Об этом заявила Клаудия Гаццини, старший аналитик Ливии Международной кризисной группы.

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