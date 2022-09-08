Россия хочет спровоцировать переговоры, – политолог о реакции путина на отчет МАГАТЭ

Сдержанный отчет от МАГАТЭ вряд ли "на руку" кремлю, ведь вся критика направлена в сторону россии. Да, МАГАТЭ не дает конкретных оценок, вроде "кто обстреливает", но это можно объяснить.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он также отметил, что путин "одобрительно" отреагировал на оценки от МАГАТЭ, потому что ему не выгодно ссориться с этой организацией.

Читайте также МАГАТЭ опубликовало подробный отчет о визите на Запорожскую АЭС: подтвердили размещение техники

По словам Владимира Фесенко, МАГАТЭ выдали сдержанный отчет по ЗАЭС, потому что:

Они не могут самостоятельно установить, кто обстреливает ЗАЭС – это не компетенция МАГАТЭ;

Чисто политическая история – россия занимает важную нишу в ядерной энергетике мира, а соответственно и в МАГАТЭ. Поэтому они не хотят ссориться с россиянами, но и понимают, что на ЗАЭС есть россияне и это главный риск для Запорожской АЭС.

"Если россияне пытаются спровоцировать МАГАТЭ, то таким образом можно прийти к выводу, что россия хочет переговоров и это еще один метод посадить Украину за стол", – говорит Фесенко.

Уже даже определенные европейские аналитики предполагают, что россияне из-за конфликта на ЗАЭС могут выйти на уровень новых "минских договоренностей",

– добавляет он.

Но Фесенко убежден, что с очень высокой вероятностью и это подтвердил президент Зеленский – мы не будем вести переговоры на российских условиях.

Подробнее о рисках от отчета МАГАТЭ по ЗАЭС: смотрите видео