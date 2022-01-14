Россия хочет спровоцировать Украину для конфликта со стороны Приднестровья, – разведка

14 января 2022 , 14:35
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Главное управление разведки Минобороны

Россия готовит провокации против своих военных. Государство-агрессор при этом вынашивает хитрый план обвинить затем в этих провокациях Украину.

В военные подразделения России и ее сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям. Об этом предупреждают украинские разведчики.

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Россия задействовала Приднестровье

В 3-й отдельной мотострелковой бригаде так называемых вооруженных сил Приднестровского региона Молдовы 13 января военные провели служебное совещание.

Личному составу при этом доказывали, что ждут провокации от Украины. Они якобы должны произойти в районе населенного пункта Колбасна, где расположены артсклады оперативной группы российских войск.

Распоряжения о том, чтобы привести бригады в высшую степень боевой готовности, не было. Впрочем, отметили готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению,
– сообщает Минобороны.

Обратите внимание! Приднестровье – самопровозглашенное государство в Восточной Европе, которое международное сообщество признает частью Республики Молдова. В 2006 году был проведен референдум, на котором, по официальным данным, 98% были за независимость республики от Молдовы и будущую интеграцию с Россией. Результаты референдума не признали на международном уровне. Конфликт до сих пор заморожен.

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Автор: Оксана Княжик