Россия хочет уничтожить все сферы нашей жизни, – Зеленский отреагировал на удар по типографии

Во время обращения президент сосредоточился на ударе по Харькову, который Россия нанесла утром. Он связал эти разрушения с недостатком систем ПВО.

Сегодня весь день продолжалась ликвидация последствий ударов российских террористов по Харьковщине. Под ударом были Харьков, Люботин, Дергачи. Ракеты, потом управляемые авиабомбы. Одна из мишеней России сегодня – это издательский комплекс, один из крупнейших в Украине. Ракетный удар. Люди погибли, есть раненые, сгорел склад с книгами, оборудование. Там печаталось много украинских издательств. И это для российских террористов – цель. Все сферы жизни они хотят сжечь, разрушить.

Сегодня много реакций и в Украине, и в мире на этот очередной акт российского террора. Но каждый раз, когда происходят такие удары, когда разрушаются наши города и села, когда уничтожаются жизни и сгорают книги и все, что бережет человечность, – всегда стоит говорить открыто, почему это до сих пор возможно. Только потому, что Украина до сих пор имеет ограничения в защите. Это дефицит систем ПВО, которые на самом деле есть у мира. Это дефицит дальнобойности для наших воинов и абсолютное отсутствие возможности уничтожать именно источник российского террора вблизи наших границ, в частности ракетные установки, которые, собственно, бьют по Украине – по жизни наших людей.

Абсолютное большинство мира одинаково воспринимает угрозу террора: люди всегда стремятся к надежной защите от террористов и справедливому наказанию террористов за их атаки против жизни. И каждый народ воспринимал бы как неправильные, несправедливые ограничения в противодействии террору. Защита жизни должна иметь все необходимые инструменты, чтобы действительно побеждать террористов. И каждый лидер, который, так же как и украинцы, воспринимает это, каждое государство, что действительно полностью поддерживает наше противодействие террору, – я благодарю вас. Но нужно больше усилий, больше решимости – решимости лидеров мира, – чтобы российский террор наконец проиграл.