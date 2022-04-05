Россия хочет уничтожить жизнь без диктатуры, это касается и Европы, – Зеленский к Испании

Россия пришла в Украину не только для того, чтобы уничтожить людей. Кремль также хочет лишить возможности жизни без диктатуры.

Россия хочет лишить Украину возможности жить без насилия. Об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая перед парламентом Испании, сообщает 24 канал.

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Она не хочет, чтобы в Украине мирно сосуществовали разные религии и сообщества.

Формат российской государственной жизни не предполагает всего того, что абсолютно привычно для нас, для Украины. Россия хочет сделать так, чтобы во всем нашем регионе доминировал только один порядок – тиранический. Чтобы любое разнообразие было уничтожено,

– сказал глава государства.

Россия хочет сделать так, чтобы люди не могли находить общий язык или идти на компромиссы. Ведь именно так все и есть на территории государства-агрессора. Поэтому это она желает видеть и в Украине, а дальше – во всем регионе Восточной и Центральной Европы.

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