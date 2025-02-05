Путин попытается сделать все, чтобы втянуть в войну Беларусь, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин будет продолжать давить на Беларусь, чтобы втянуть ее в войну. Он также предположил, что Кремль может попытаться спровоцировать конфликты и в других странах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Зеленский заявил, что европейские страны должны быть готовы к размещению российских войск на территории Беларуси.

"С амбициями Путина и тем, что мы видим сегодня, когда он делает все, чтобы не остановить эту войну, факт заключается в том, что он будет идти дальше. Будет думать о других странах. Я в этом уверен. Я предупреждаю об этом абсолютно открыто, откровенно. Вы увидите, он будет провоцировать другие страны", – подчеркнул украинский лидер.

Президент предположил, что следующими Путин может попытаться спровоцировать Польшу, или Балтийские страны.

Вы увидите, весной, летом или осенью, он будет располагать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, возможно, и Соединенные Штаты, будут говорить, что это запугивание Польши, Литвы, других наших балтийских партнеров. Но вы увидите, что он будет делать все, чтобы втянуть их, будет думать, как их провоцировать. Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае он таким образом затянет Беларусь в войну,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что после ракетных ударов по Украине с территории Беларуси эта страна уже стала частью войны. В то же время он подчеркнул, что белорусский народ и армия "пока" не вовлечены в боевые действия, но Путин стремится изменить это.