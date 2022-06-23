Россия хочет подорвать репутацию Украины как надежного партнера, чтобы Запад не передавал оружие

Страны ЕС и США контролируют использование Украиной оружия, переданного в рамках военной помощи. Россия же пытается подорвать имидж Украины, чтобы поставка оружия прекратилась.

Россия ведет информационные кампании по многим странам мира

Об этом на брифинге рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал. Она заявила, что Россия ведет информационные кампании по многим странам мира с целью воспрепятствовать получению Украиной международной военной помощи.

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На сегодняшний день Россия пытается подорвать репутацию Украины как надежного партнера,

– сказала Маляр.

Заместитель Алексея Резникова рассказала, что Россия пытается найти любые аргументы для того, чтобы убедить западный мир в невозможности или ненужности оказывать Украине военную помощь.

Передача оружия Украине срывалась агентурной работой России

Анна Маляр конкретизировала, как Россия препятствует Украине в получении военной помощи. По ее словам, диверсионная и агентурная работа России срывала заключение контрактов и непосредственно транзит оружия.

Мы неоднократно рассказывали ситуацию, когда люди с хороших намерений обнародовали информацию о тех или иных договоренностях или планы поставлять определенное оружие. И потом это срывалось диверсионной и агентурной работой России и другими способами. У нас в начале полномасштабного вторжения были прецеденты, когда срывались контракты, или срывались именно поставки на стадии транзита,

– сообщила заместитель главы Минобороны.

Маляр заявила, что Россия намеренно подрывает имидж Украины как надежного партнера, используя аффилированных спикеров, блоггеров и других людей, имеющих много подписчиков и осуждающих российский режим. Речь идет о людях, к которым есть доверие и среди украинцев.

Кстати Министры обороны стран НАТО объявят о передаче Украине тяжелого вооружения и артиллерии.

Через такие каналы Россия представляет информацию, что в Украине "не так распределяется и используется оружие". Маляр подчеркнула, что страны Запады жестко контролируют использование оружия Украиной.

"Система контроля существует очень жесткая. Если мы не выполняем обязательства и надежды по распределению использования этого оружия – оно просто не будет поступать в следующий раз", – отметила она.

В завершение Маляр сказала, что спикеры, которые против Путина, но за Украину и разрушают имидж нашей страны – "это российская информационная диверсия".

Украина уже получила HIMARS

США 1 июня одобрили 11 пакет военной помощи Украине, включающий предоставление реактивных систем залпового огня HIMARS. Американские HIMARS способны поражать цели на расстоянии более 64 километров.

23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что артиллерийские системы HIMARS уже прибыли в Украину.

Впрочем, еще 20 июня источники 24 канала в разведке сообщали, что украинские воины, вероятно, атаковали врага на острове Змеиный именно американскими артиллерийскими системами HIMARS.

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