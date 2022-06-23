Росія веде інформаційні кампанії по багатьох країнах світу

Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. Вона заявила, що Росія веде інформаційні кампанії по багатьох країнах світу з метою перешкодити отримати Україною міжнародну військову допомогу.

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На сьогодні Росія намагається підірвати репутацію України як надійного партнера,

– сказала Маляр.

Заступниця Олексія Резнікова розповіла, що Росія намагається знайти будь-які аргументи для того, щоб переконати західний світ у неможливості або непотрібності надавати Україні військову допомогу.

Передача зброї Україні зривалася агентурною робою Росії

Ганна Маляр конкретизувала, як Росія перешкоджає Україні в отриманні військової допомоги. За її словами, диверсійна та агентурна робота Росії зривала укладення контрактів та безпосередньо транзит зброї.

Ми неодноразово розповідали ситуацію, коли люди з гарних намірів оприлюднювали інформацію про ті чи інші домовленості, чи плани постачати певну зброю. І потім це зривалося диверсійною та агентурною робою Росії та іншими способами. У нас на початку повномасштабного вторгнення були прецеденти, коли зривалися контракти, або зривалося саме постачання на стадії транзиту,

– повідомила заступниця глави Міноборони.

Маляр заявила, що Росія навмисно підриває імідж України як надійного партнера, використовуючи афілійованих спікерів, блогерів та інших людей, які мають багато підписників та засуджують російський режим. Йдеться про людей, до яких є довіра й серед українців.

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Через такі канали Росія подає інформацію, що в України "не так розподіляється і використовується зброя". Маляр наголосила, що країни Заходи жорстко контролюють використання зброї Україною .

"Система контролю існує дуже жорстка. Якщо ми не виконуємо зобов'язання і сподівання по розподілу використання цієї зброї – вона просто не буде надходити наступного разу", – зазначила вона.

На завершення Маляр сказала, що спікери, які проти Путіна, але водночас за Україну та руйнують імідж нашої країни – "це російська інформаційна диверсія".

Україна вже отримала HIMARS

США 1 червня схвалили 11 пакет військової допомоги Україні, який включає надання реактивних систем залпового вогню HIMARS. Американські HIMARS здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що артилерійські системи HIMARS вже прибули в Україну.

Втім, ще 20 червня джерела 24 каналу у розвідці повідомляли, що українські воїни, ймовірно, атакували ворога на острові Зміїний саме американськими артилерійськими системами HIMARS.

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