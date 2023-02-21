У России есть несколько сценариев дестабилизации Молдовы, – премьер о предупреждении Зеленского

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах России взять под контроль аэропорт Кишинева. Он отметил, что до сих пор существует несколько сценариев дестабилизации ситуации в стране.

Зеленский недавно заявил, что украинские спецслужбы обнаружили план России по замене прозападного руководства Молдовы. Европейские страны подтвердили эту информацию.

По словам президента, Москва стремится взять под контроль Кишиневский аэропорт, чтобы перебросить с Приднестровья солдат и технику для открытия нового фронта в Украине.

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Речан отметил, что было и остается несколько сценариев дестабилизации ситуации в Молдове.

Они содержат несколько элементов, в том числе и те, о которых говорил Зеленский, но я также упоминал, что наши институции готовы к таким вызовам. Мы прошли через достаточно нестабильный период осенью, и государственные институции справились, мы имеем достаточно солидный опыт,

– заметил премьер-министр.

В то же время, он отметил, что целью Молдовы является мир и стабильность – страна делает выбор в пользу мирного урегулирования приднестровского конфликта.

"Мы укрепили наши возможности и готовы к разным сценариям, направленным на безопасность Республики Молдова. Наша цель – обеспечить мир и стабильность, в том числе по территории слева от Днестра", – подчеркнул Речан.

По его словам, Молдове необходимо согласовать цели с точки зрения безопасности, мира и стабильности в регионе.

"Существует несколько сценариев, из которых был упомянут только один, и они сохраняются не только сейчас. Эти сценарии продолжаются с тех пор, как Россия начала войну", – подытожил премьер-министр.

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