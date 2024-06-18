Россия готовится к новой волне наступления: что происходит возле Боровой на Харьковщине

Ситуация на поле боя обостряется. Российская армия наращивает свои силы, ведь стремится выйти на административные границы Луганской области.

До сих пор неприступным для оккупантов остается поселок Боровая. По данным аналитиков DeepState, в направлении этого населенного пункта противник сосредоточил до 10 тысяч оккупантов и 450 единиц техники. В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил потенциал врага.

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Сместились ли акценты россиян на Харьковщине

По мнению Коваленко, 10 тысяч солдат и 450 единиц техники недостаточно, чтобы пробить клином выход на Боровую. Оккупанты могут катализировать боевые действия в районе Андреевки, Новоегоровки, Новосергиевки, но все это укрепленные линии обороны, закрытые позиции.

Пока рано делать выводы, что действия в направлении Боровой могут означать смещение акцентов россиян с севера Харьковщины на другой участок фронта,

– отметил военно-политический обозреватель.

По его словам, россияне наоборот усиливают группировку Белгород, которая действует, на Волчанском направлении и в районе Липцов. В частности, противник перебрасывает подразделения из состава группы войск Юг, которые действуют на Краматорском, Покровском, Кураховском направлениях, а также из группы войск Днепр забрали некоторые подразделения из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

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Как россияне готовятся к новой волне наступления

Россияне еще не потеряли надежду захватить Волчанск, или по крайней мере его северную часть.

Вероятно, враг готовится ко второй волне наступления на Харьковщину, но она может иметь такой же результат, как и первая,

– предположил Коваленко.

Сейчас российские войска перегруппировываются, готовятся и попытаются еще раз прорваться на Липцы, катализировать боевые действия в Волчанске. Впрочем, даже без усиления наступательных действий, оккупанты ежедневно несут потери. Усиление, которое противник пытается сконцентрировать в Белгородской области и на Харьковщине, фактически нейтрализуется ежедневными потерями.

Кроме того, Силы обороны Украины за последние несколько дней улучшили свои позиции как в районе Липцы, так и в Волчанске.