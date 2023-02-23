Кремль хочет захватить Донетчину и Луганщину, цель – ключевые города: в Генштабе назвали сроки

Российские оккупанты продолжают пытаться вести наступление на Востоке Украины. Их стратегические цели не изменились.

Об этом сообщил заместитель начальника главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, стратегическая цель России – захватить в ближайшее время ключевые населенные пункты Донецкой области.

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Какие сейчас цели оккупантов

Как рассказал Громов, до лета этого года захватчики хотят занять Донецкую и Луганскую области.

Российские стратегические цели не изменились – в ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области Украины,

– отметил он.

В ВСУ прогнозируют провокации России в неожиданных местах

Недавно военный эксперт, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что россияне обожают разные "сакральные" даты и могут готовить определенные действия к годовщине вторжения в Украину. Впрочем, вероятнее всего, это будут провокации, а не мощное наступление.

По его словам, захватчикам ничего не остается как прибегнуть к провокациям на годовщину вторжения 24 февраля, ведь это вполне в их стиле. Россия не может добиться преимущества на поле боя, поэтому переходит на дальнобойное оружие – ракеты.

Кроме того, страна-агрессор может готовить провокации в Приднестровье, а также на границе с Польшей или Литвой.