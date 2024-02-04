"Подарок для Путина на выборы": Forbes пишет, что враги стремятся до марта захватить Купянск

Владимиру Путину очень нужна хоть какая-то победа на фронте. И ее оккупанты хотят сделать под выборы президента России. До весны они стремятся захватить Купянск, что на Харьковщине.

Об этом пишут в издании. Отмечают, что в планах страны-агрессора – захват Купянска до марта 2024 года. Собственно, тогда Россия и будет проводить президентские выборы, результаты которых, ни для кого не секрет, заранее определены.

Читайте также Россияне попытались захватить Табаевку, в Авдеевке тяжелые бои: как изменилась карта фронта за неделю

Оккупанты готовят "подарок для Путина"

Журналисты обращают внимание на то, что на одноименном направлении враг сосредоточил 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц, а также 40 тысяч солдат. Такие цифры Forbes приводит в материале от 3 февраля.

В издании отмечают, что на выборы Владимиру Путину "кусочек Харьковской области стал бы подарком". Ну и, понятное дело, сделать его хотят бойцы так называемой "второй армии мира".

В то же время журналисты отмечают, что возле Купянска наше государство сосредоточило 10 бригад – около 20 тысяч военнослужащих. Также там стоят сотни танков, боевых машин и гаубиц. В издании добавили, что вместе с тем остается проблема, связанная с боеприпасами. Ее наше государство испытывает после прекращения предоставления Соединенными Штатами систематической военной помощи.

В Forbes пишут, что преимущество российских захватчиков в огневой мощи дает возможность врагу концентрировать свою артиллерию. Причем он может делать это без страха, что наши военные будут наносить контрбатарейный огонь.

В издании ссылаются на аналитиков Frontelligence Insight, которые отмечают, что преимущество дает врагу возможность разрушать населенные пункты. Таким образом они становятся незащищенными. По данным аналитиков, оккупанты уже начали сносить Купянск. А повреждения вокруг него подтверждают спутниковые снимки.

Напомним, что Купянск уже был под оккупацией врага. Этот населенный пункт россияне захватили в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А уже в сентябре 2022 года во время контрнаступления на Харьковщине наши военные освободили город.