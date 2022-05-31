Россия хочет захватить Одессу и выйти на границы Молдовы, – эксперт

Ситуация в украинских портах довольно сложная. Около 78 иностранных судов еще заблокированы – часть в оккупированном Херсоне, а часть в Николаеве. Ни один из вариантов деблокады портов невозможен, ведь это не соответствует целям врага.

Об этом 24 канала рассказал главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко. Он также отметил, что украденное украинское зерно активно поставляется оккупантами в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

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Россияне не отказались от стратегии захвата и уничтожения всей Украины. Оккупанты до сих пор хотят захватить Одессу, Николаевщину, чтобы потом выйти на границы с Молдовой, говорит Клименко.

Деблокада украинских портов для вывоза зерна

Как объясняет журналист, захватчики понимают, что даже на условия ультиматума о снятии санкций никто из европейских союзников на это не пойдет. По его словам, вчера происходили интересные события вокруг Турции.

Эта страна могла бы возглавлять конвой, силами своих ВМС, ведь у них достаточно мощный флот. Думаю, что именно эту идею вчера обсуждал Эрдоган с Путиным , а затем с Зеленским,

– рассказывает Андрей Клименко.

Как отмечает эксперт, после разговора президента Турции с Путиным, Кремль обнародовал информацию, мол, они готовы сотрудничать в таком формате, но ни турецкая сторона, ни президент Украины эту информацию не подтвердили, наоборот – высказывания были очень осторожны.

Россия провоцирует мировой голод из-за "зернового шантажа" Украины

Начнем с того, что эксперты подсчитали, какая ситуация сейчас с зерном по всему миру. Так, по словам гендиректора сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Мэнкер, пшеницы осталось всего на 10 недель . А это значит, что с голодом могут столкнуться около полумиллиарда человек на нашей планете.

Между тем , в США не верят в "безопасные коридоры" в Черном море. Напомним, что их обещает Россия взамен послаблению санкций, которые на нее наложили с начала войны. Представитель Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что страна-агрессорка просто продолжает рассыпаться пустыми обещаниями.

Из того, что против ослабления санкций уже выступили Великобритания и США. Представители этих государств считают недопустимым тот факт, что продовольствие и энергия стали оружием в руках России. И именно их страна-агрессорка пытается активно использовать не только против Украины, но и всего мира.

Сама же Россия не перестает разбрасываться циничными заявлениями и распространять фейки. В сети появляется информация, что именно Украина "виновна" в возникновении продовольственного кризиса . Более того, минобороны страны-агрессорки уже "начислило" 8,7 миллиона наших граждан, страдающих от голода на подконтрольной Украине территории.

Подробнее о целях российских оккупантов и деблокаде украинских портов: смотрите видео