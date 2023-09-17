Несмотря на ущерб экономике: в Госдуме хотят полностью опустить железный занавес со странами ЕС
В Кремле решили принять "жесткие меры" в ответ на запрет въезда автомобилей на российских номерах в ряд стран ЕС. Собственно, там предложили закрыть границы с Европейским Союзом.
Как пишут вражеские СМИ, с соответствующим заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 16 сентября. Об этом сообщает 24 Канал.
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В Госдуме хотят закрыть границу с ЕС
По словам так называемого парламентария, нужно реагировать на "вызовы", возникающие в нынешней ситуации. Чепа отметил важность отстаивания "жесткой политики" по отношению к Западу, несмотря на то, что это может нанести прямой ущерб экономике России.
Я думаю, нам тоже нужно будет принимать меры, допустим, закрыть границу с этими странами, не обеспечив ни транзит, ничего, никаких средств. Я думаю, нужно делать ряд экономических шагов, во всяком случае. Пусть это и будет направлено в ущерб нашим интересам, но жестко поднимать тарифы на эти страны, а наши бизнесмены пусть ищут другие рынки сбыта. Надо делать все возможные политические и экономические шаги в ответ на эти действия этих стран.
Уже можно с уверенностью сказать, что Россия сама приближает себя к мировой изоляции. То есть железный занавес шаг за шагом опускается, все больше загоняя Кремль в ловушку, из которой невозможно будет выйти.
Что такое железный занавесЭто время холодной войны между СССР и всем цивилизованным миром. Он означал идеологическое, культурное, социальное и экономическое отделение стран Советского союза и Варшавского договора от развитых государств Западной Европы и США.
Источник: Википедия
Запрет на въезд российских автомобилей
- Такие страны как Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония ввели ограничения на въезд российских автомобилей. Итак, все граничащие с Россией страны-члены Европейского Союза решили принять жесткие меры.
- Кроме того, Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти Европейского Союза – ужесточила правила санкций против России, в частности, по запрету на ввоз смартфонов, одежды и товаров личной гигиены.
- Пропагандисты говорят, что "эти действия ставят под вопрос будущее торговых и экономических отношений между Россией и Европейским Союзом". В то же время, там угрожают "активными шагами" в ответ на ситуацию.