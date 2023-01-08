Россия пыталась использовать ситуацию с Лаврой, чтобы дискредитировать Украину, – ISW

Россия продолжает использовать религию как оружие. Таким образом, страна-агрессор хочет дискредитировать Украину.

Об этом заявили в Институте изучения войны. Напомним, что 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоялась первая литургия предстоятеля автокефальной ПЦУ.

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Как Россия пыталась использовать ситуацию с Лаврой

Так, российские блогеры отреагировали на кадры, на которых украинские военные в форме посещают православную рождественскую службу в Киево-Печерской Лавре, и назвали это расправой и открытой войной против УПЦ МП.

Эксперты говорят, что такая реакция россиян на решение украинского правительства передать контроль над Лаврой ПЦУ свидетельствует о том, что Москва продолжает использовать религию как оружие, чтобы представить Украину как зло и позиционировать Россию как защитницу православных ценностей.

Украина не подавляет религиозные свободы православных христиан, вопреки российской информационной операции, а принимает меры, которые считает нужными, чтобы дистанцировать украинское культурное наследие от религиозных элементов, которые связаны с Кремлем и его ведением войны,

– отметили в ISW.

Что известно о рождественской службе в Киево-Печерской Лавре