Россия и Беларусь проведут совместные летные учения: задействуют все аэродромы

Во второй половине января Россия и Беларусь планируют совместные авиационные учения. Важно, что задействовать собираются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси.

Учения пройдут с 16 января по 1 февраля 2023 года. Так, 8 января в Белоруссию уже прибыла авиация ВКС России. К слову, это означает, что воздушные тревоги в Украине могут увеличиться.

Кстати говоря Отвлекает или пугает: почему Россия опрокидывает в Беларусь технику и планирует летные учения

Возможна ли ракетная атака из Беларуси во время обучения

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что с помощью летных учений из Беларуси Россия может планировать нанести удар по Украине. Государство-агрессорка и раньше обещало Беларуси помочь научить пилотов и модернизировать самолеты. Потенциально они могут быть снабжены ядерными боезарядами.

В октябре 2022 года минобороны Беларуси издало заявление, что региональная группировка войск, в которую вошли белорусские силы и около 9 тысяч российских военных, начала "защищать" Союзное государство.

Вероятность наступления из Беларуси

В ГУР Минобороны предполагают, что Россия зимой 2023 может начать повторное наступление на разных участках фронта. Однако для этого требуется много ресурса, личного состава и техники. В настоящее время государство-агрессорка просто не может это накопить.

Предупреждают, что Москва может готовить очередное обострение войны в феврале, когда будет год полномасштабного вторжения. Российскую технику опрокидывают в Беларусь регулярно.