У ЕС и США есть 18 месяцев на подготовку к возможной войне с Китаем и Россией

Европа и США имеют чуть больше года, чтобы подготовиться к войне с КНР и Россией. Такое мнение высказал главнокомандующий войсками США в Европе Алексус Гринкевич.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Через 18 месяцев Россия и Китай могут напасть на Европу и США

Главнокомандующий США в Европе Алексус Гринкевич предупредил, что Путин и Си могут ударить одновременно.

Альянс НАТО во главе с США должен быть готов к возможности того, что Россия и Китай могут одновременно начать войны в Европе и Тихом океане, а 2027 год может стать годом потенциальной переломной точки,

– передают его слова в СМИ.

У союзников мало времени на подготовку. Им понадобятся все возможное снаряжение, оборудование и боеприпасы. Также нужно выполнять обещание увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Эти увеличенные инвестиции должны направляться на правильные военные приоритеты.

По мнению Гринкевича, Китай может напасть на Тайвань. И это станет сигналом для Путина одновременно напасть на ЕС.

Командующий объяснил, что эти угрозы следует рассматривать как связанные между собой. И он будет акцентировать на рисках и необходимости срочной подготовки.

Интересно, что Гринкевич вступил в должность командующего силами НАТО в Европе недавно – 4 июля. Он сменил Кристофера Каволи.

Кстати, Путин может встретиться с Си и Трампом.