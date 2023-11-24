Москва и Пекин тайно обсуждают проект подводного тоннеля Россия – Крым, – WP
Источник:The Washington Post
Россия боится за Крымский мост и небезосновательно: буквально на днях бойцы ГУР побывали недалеко от этой временной конструкции. Поэтому оккупанты ищут возможность создать транспортный маршрут, защищенный от атак со стороны Украины. Для этого начали переговоры с китайцами.
Переговоры с Китаем нужны России, чтобы сохранить контроль над оккупированным Крымом. В то же время это означает, что Москва все больше зависит от Пекина. Об этом говорится в большом материале The Washington Post, передает 24 Канал.
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Откуда и что известно о переговорах
Российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительстве, тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, соединяющего Россию с Крымом,
– пишут журналисты, ссылаясь на сообщения, перехваченные украинскими службами безопасности.
В конце октября даже состоялись встречи по этому вопросу. Россия беспокоится о судьбе Крымского моста и понимает его уязвимость. Оккупантам нужна новая логистическая линия для военных.
Американские чиновники и инженеры, опрошенные журналистами, оценивают такое строительство в миллиарды долларов. Из-за большого объема работ это займет годы. К тому же, такие работы никогда не проводились в зоне боевых действий. К тому же Китай может попасть под санкции, ведь до сих пор он не признает аннексию Крыма.
Детали о тайных переговорах Россия – Китай
Перехваченные электронные письма указывают на то, что одна из крупнейших строительных компаний Китая заявила о готовности принять участие. Сообщения были предоставлены The Washington Post украинскими официальными лицами, которые надеялись разоблачить проект и потенциальное участие Китая,
– говорится в материале.
Журналисты подняли регистрационные документы и узнали, что недавно в Крыму сформировали российско-китайский консорциум. В нем принимают участие лица, названные в электронных письмах. А на полуостров приезжали китайские делегаты.
Кто может строить новые обходные пути для россиян
4 октября Китайская корпорация железнодорожного строительства (CRCC) утверждала о "готовности обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе".
С журналистами там ожидаемо отказались общаться. Также бросил трубку российский бизнесмен Владимир Калюжный – он по документам является генеральным директором консорциума. В письме Георгию Мурадову, постоянному представителю Республики Крым при президенте России, Калюжный писал, что китайцы готовы быть генеральным подрядчиком в строительстве тоннеля под Керченским проливом. Впрочем, они просят о секретности.
Друзья Путина и здесь
"В строительстве принимают участие компании, связанные с Аркадием Ротенбергом, другом детства Путина, накопившим огромное состояние благодаря поддерживаемым Кремлем проектам, включая зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи. 71-летний олигарх приобрел большую собственность в Крыму после его незаконной аннексии, когда он впервые попал под санкции Министерства финансов США", – говорится в статье.
Реально ли такое строительство
Соорудить тоннель под Керченским проливом технически возможно, у Китая есть необходимый опыт и оборудование. Но это сложно, рискованно, долго и дорого. Возможно, это следует рассматривать как долгосрочные инвестиции, чтобы Крым был связан с Россией физически.
Что ж, если России удастся эта авантюра, то у Украины будут новые законные цели.
Бурная реакция Кремля
- В Кремле бурно отреагировали на публикацию Washington Post, которая раскрывает планы России по строительству тоннеля под Крымским мостом.
- Российские пропагандисты попросили спикера Кремля Дмитрия Пескова прокомментировать публикацию американской газеты.
- Пресс-секретарь Путина назвал "чушью" публикацию Washington Post. Он сказал, что "такое даже не стоит комментировать".