КНДР увеличивает поставки, а Россия –больше платит: в СМИ проанализировали сотрудничество диктаторов

Северная Корея и Россия углубляют свое военное сотрудничество. Так, спутниковые снимки свидетельствуют, что Пхеньян наращивает поставки оружия Москве, а взамен получает от Кремля столь необходимые деньги и нефть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal, где журналисты раскрыли новые детали о сотрудничестве России и КНДР. В то же время в Defense Express отметили, о чем свидетельствуют обнародованные в СМИ цифры.

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Как Россия и КНДР усиливают сотрудничество

Последние спутниковые снимки демонстрируют, что КНДР поставляет еще больше боеприпасов России. Кроме того, Ким Чен Ыну приходится расширять производство оружия, чтобы закрыть все потребности Кремля в войне против Украины. За это Пхеньян получает от России необходимые деньги и нефть.

Спутниковые снимки, подтверждающие расширение сотрудничества – больше в галерее

По данным официальных лиц Вашингтона и Сеула, Северная Корея отправила в Россию около 20 000 контейнеров с боеприпасами. В них как и артиллерийские снаряды 122-мм и 152-мм, так и новые баллистические ракеты класса Hwasong-11. Ранее Пхеньян прислал 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня большой дальности.

По предварительным подсчетам, Россия уже могла заплатить КНДР 5,5 миллиарда долларов. К тому же, Кремль может платить около 572 миллионов долларов в год непосредственно за предоставленную живую силу из КНДР.

Почему эти финансовые показатели имеют важное значение

Аналитики Defense Express отмечают, что эти финансовые показатели являются также четким сигналом и для стран Запада. Так, из публикации WSJ стало понятно, что кроме средств, Кремль также дает КНДР энергоресурсы и соответствующее промышленное оборудование, чтобы в Северной Корее могли производить необходимое Москве вооружение. Кроме того, существует предположение, что Россия могла отправить своих специалистов в Пхеньян, чтобы те помогли модернизировать ракетные системы KN-25.

Что касается поставок на 5,5 миллиарда долларов, то в эту сумму входят и ракеты, и артиллерийские снаряды, и САУ, и РСЗО. Только по приблизительным подсчетам, сейчас около 60% боеприпасов, которые имеет Россия, изготовлены в КНДР.

Впрочем, как отмечают аналитики, за этими цифрами также есть и четкий сигнал для Запада.

За очерченным выше порядком цифр стоит довольно существенное предостережение для Запада, которое там предпочитают пока не замечать. А именно – что для террористических режимов ведения войны обходится в значительно меньший порядок затрат, чем для цивилизованных стран,

– отмечают аналитики.

Ранее стало известно, что около 3 000 северокорейских солдат погибли или получили ранения в боях на Курщине. В то же время россияне не учитывают эти потери.