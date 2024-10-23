Одни из лучших в этом: как Южная Корея и Япония могут усилить ВСУ

Северная Корея продолжает помогать России в войне против Украины. Следующим шагом после продажи оружия стала отправка собственных военных.

Однако Южная Корея и Япония могут быть заинтересованы в помощи Украине. Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Какую помощь может получить Украина

Япония и Южная Корея имеют развитые технологии как в гражданском, так и в военном смысле. Именно эти страны входят в список лидеров по производству некоторой номенклатуры оружия. Например, Южная Корея является одним из лидеров производства боеприпасов калибра 155 мм.

Украине стоит сотрудничать, как и с западными странами, так и с развитыми азиатскими.

В США есть серьезная проблематика внутриполитической борьбы, и не всегда можно полагаться на них. Это беспрецедентный исторический пример, когда в 2024 году США поставили в приоритет интересы внутриполитические над внешнеполитическими. Такого не было за историю этой страны, это позор для США,

– отметил Коваленко.

Именно поэтому Украине стоит заручиться поддержкой Южной Кореи и Японии.

Также интересно, что в СМИ появляется информация, что Южная Корея рассматривает возможность отправки своих военных и разведчиков в Украину, после того, как КНДР отправила войска в поддержку России.