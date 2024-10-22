Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Игорь Чаленко, который считает, что участие Северной Кореи в войне России против Украины станет слабым местом КНДР, ведь это развязывает руки Сеулу не только для помощи Украине, но и привлечения дополнительной поддержки со стороны партнеров, в частности США, чтобы укреплять собственную территорию.

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Поддерживать Украину Сеул начал значительно раньше

Южная Корея рассматривает возможность отправить военных специалистов и экспертов в Украину на фоне того, что северокорейцы присоединятся к войне России против Украины. Однако Чаленко такое развитие событий считает не слишком реалистичным.

"Реализацию подобного сценария я бы полностью не исключал, но считаю, что сейчас это маловероятно. Потому что Сеул уже мог себя проявить в течение предыдущих усилений эскалаций со стороны Северной Кореи (поставки артиллерийских боеприпасов, аналогов баллистических ракет "Искандер-М" – KN-23). Мы всегда слышали, что Южная Корея на фоне этого будет рассматривать изменения в политике к Украине", – отметил Чаленко.

Однако, говоря объективно, Южная Корея уже помогала Украине. Политолог привел пример ситуации, когда Сеул отправил США свои артиллерийские боеприпасы на 350 миллионов долларов. Тогда Соединенные Штаты вместо этих дали Украине из своих запасов необходимое количество артиллерийского вооружения.

В Южной Корее есть ракеты Taurus, которые Германия не хочет давать Украине

По мнению политолога, нынешняя ситуация с углублением сотрудничества России и КНДР открывает ряд возможностей не только для изменения политики Южной Кореи, но и получения Украиной дополнительной поддержки.

Стоит вспомнить декларацию между Южной Кореей, США и Японией, где было прямо связано ситуацию на корейском полуострове с российско-украинской войной. Сегодня среда такая, что действительно открывает Южной Корее окно возможностей для изменения собственной политики,

– отметил Чаленко.

Политолог отметил, что следует смотреть на ситуацию гораздо шире, не только в разрезе поставок южнокорейской продукции. Он рассказал, что в Южной Корее есть более 200 ракет Taurus, которые в свое время были поставлены Германией.

"Напомню, почему Шольц не хотел давать Украине эти ракеты, потому что, с его слов, нельзя, чтобы их программировали немецкие военнослужащие. А если их будут программировать южнокорейские? Ситуация тогда изменится, это элемент давления на Германию, чтобы она все-таки дала разрешение на использование своих технологий. В случае с Южной Кореей есть огромный потенциал для развития", – подытожил Чаленко.

Напомним, Южная Корея обсуждает возможность отправить в Украину наступательные и оборонительные вооружения. В Сеуле предупредили о "поэтапных мерах" в ответ на уровень военного взаимодействия России и КНДР.