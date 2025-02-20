Нам снова предлагают роль сакральной жертвы: 3 пути для Украины

После избрания Дональда Трампа Украина выбрала подход диалога и вовлечения. Киев надеялся, что это позволит убедить Трампа отойти от риторики скепсиса в отношении нас и наших интересов к их учету в рамках наработки и реализации внешней политики США.

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Но последние две недели показали, что стратегия привлечения имеет свои пределы. Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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Риторика Дональда Трампа относительно генезиса конфликта дублирует риторику России. А если генеза конфликта соответствующая, то и урегулирование не особо будет учитывать наши интересы.

Нам без особых попыток это скрыть предлагают снова стать сакральной жертвой, за счет безопасности и суверенитета которой будут договариваться с Москвой. Нас это не устраивает и как следствие есть соответствующая реакция с нашей стороны.

Все логично и ожидаемо. Ну потому что нельзя вечно быть наивными дураками за счет которых все происходит.

Далее наша позиция и политика должна опираться на три ключевых момента:

сохранять возможность к диалогу с США, где готовы учитывать наш интерес;

дальше демонстрировать принципиальность, когда этого требуют безопасность и суверенитет;

строить коалицию желающих из всех стран мира, которые дальше готовы поддерживать нас.

С радостью соглашаться на новую сделку за наш счет могут только мазохисты.