Россия идет на обмен пленными только тогда, когда ей надо кого-то вытащить, – Цимбалюк

Позиция Кремля по обмену пленными всегда одинакова. В частности, Россия соглашается на это только тогда, когда ей надо кого-то "вытащить" из украинского плена.

Об этом заявил журналист Роман Цимбалюк. По его словам, Кремль, как и на протяжении 2015 – 2017 годов, требует от Украины политических уступок в обмен на людей.

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Впрочем, этого не нужно делать ни при каких обстоятельствах, ведь таким образом можно потерять государство. Журналист отметил, что Москва имеет неограниченные возможности для захвата новых заложников и пленных, поскольку контролирует 7% территории нашего государства.

Позиция Кремля всегда одинакова: они идут на обмен только тогда, когда им надо кого-то вытащить из украинского плена,

– подчеркнул Цимбалюк.

В Трехсторонней контактной группе заявили, что Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными и полностью игнорирует эту тему. В то же время Украина делает все возможное, чтобы обмен состоялся.

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