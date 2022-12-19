У россиян больше артиллерии, но обстреливают они своих или пустоту, – Forbes

Несмотря на военную помощь Украине от наших партнеров, у оккупантов до сих пор больше артиллерии. Впрочем, захватчики нередко используют ее против своих же войск или стреляют в пустоту.

На бумаге российская армия владеет одной из лучших в мире систем управления артиллерийским огнем. Однако на практике плохо подготовленные и недисциплинированные захватчики продолжают придерживаться устаревшей доктрины, теряя артиллерийское превосходство государства-агрессора.

Читайте также До 100 тысяч не так уж далеко: свежие потери врага по состоянию на 19 декабря

Захватчики преобладают в артиллерии, однако нередко бьют по своим же бойцам

Несмотря на помощь союзников нашему государству, у оккупантов преимущество в количестве артиллерии. В июне генерал армии США Марк Милли отметил, что цифры в пользу россиян. Объяснил, что захватчики преобладают по численности артиллерии. В то же время у них много проблем. Так что цифры не описывают реальную ситуацию.

У них (россиян – 24 канал) проблемы с командованием и управлением, проблемы с логистикой. У них проблемы с моралью, проблемы с лидерством и много других проблем,

– подчеркнул Милли.

В частности, ошибка командования приводит к большому количеству потраченных снарядов и ракет. Более того, слишком участились случаи дружеского огня. Даже когда артиллерия ничего не бьет или попадает по позициям союзников, российские артиллеристы просто продолжают стрелять.

Это интересно Новое наступление России и еще одна попытка захватить Киев: что говорят власти, ВСУ и эксперты

Российские артиллеристы исполняют приказы и не думают самостоятельно

Аналитики отметили, что у российской системы управления огнем "почти отсутствует реверсивная схема действий". То есть бойцы даже не думают самостоятельно. Они просто "зависают" при отсутствии подробных инструкций от высшего командования.

Ожидая новых приказов, захватчики продолжают делать то, что и делали, даже если это уже не имеет смысла, или их действия приводят к убийству своих же войск.

Этот подход, вероятно, оказал наибольшее влияние на создание разрыва между потенциальными и фактическими возможностями в отношении российской артиллерии... Похоже, что те, кто руководит огненными миссиями, либо не имеют доступа к контекстной информации, либо им все равно,

– подытожили аналитики.

Украинские воины учатся командовать миссиями, в частности, и у союзников в НАТО, и у США. Наши артиллеристы стреляют, корректируют прицел, снова стреляют. Если схемы не работают, их меняют. Тем временем оккупанты продолжают бить по неправильным координатам в ожидании новых приказов от дивизии.