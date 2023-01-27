У России есть кадровые проблемы в армии, которые будут только увеличиваться, – разведка
Источник:ГУР МО Украины
Армия оккупанов имеет серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. В передовых подразделениях оккупационных войск не хватает до 40% младших командиров.
Как сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, недостаток наблюдается в частности во вражеских подразделениях, воюющих в Донецкой и Луганской областях.
Важно Россияне врут об успехах в районе Угледара и Орехова, – разведка Британии
По его словам, страна-агрессор будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели – полной оккупации Донецкой и Луганской областей.
И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. Стоящие на первой линии не хотят воевать, идти в наступление, многие хотят себя покалечить, чтобы вернуться на территорию России и уже не воевать. Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает,
– сказал Черняк.
Именно поэтому, добавил Черняк, мобилизованные россияне часто отправляются на штурмовые действия без командования и надлежащего взаимодействия между группами. Они могут иметь незначительные тактические успехи, но гибнут сотнями и на их место присылают новое "пушечное мясо", уточнил представитель военной разведки Украины.
Также, по его словам, проблемы с руководством в российской армии есть и на более высоких уровнях. Украинская разведка наблюдает частую замену генералов и командующих разного уровня, которым так и не удалось выполнить поставленные задачи.
Армия оккупантов терпит колоссальные потери
По состоянию на 27 января оккупанты потеряли в войне в Украине по меньшей мере 124 710 бойцов. Только за последние сутки наши защитники минуснули 850 оккупантов.
Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, российское командование использует мобильные крематории, чтобы скрыть колоссальные потери. В частности, в тылу передовых позиций захватчиков отмечается постоянное перемещение около 5 таких крематориев.