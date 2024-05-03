У россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, - командующий Сухопутными войсками

У России есть планы возможного захвата двух городов - Харькова и Сум. Однако в ВСУ не знают, насколько эти планы серьезны и могут ли россияне их реализовать.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк в интервью The Times сказал, что россияне действительно хотят захватить Харьков или Сумы. Об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб.

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Россияне имеют планы захвата Харькова и СУМ

По словам Павлюка, пока непонятно, способны ли россияне реализовать планы захвата Харькова или Сум.

Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они имеют в своем распоряжении,

– сказал он.

Он также сообщил, что Россия планирует захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую. Однако украинские войска будут делать все, чтобы россиянам не удалось реализовать эти планы.

Командующий отметил, что для этого Украине нужно оружие, особенно артиллерия, потому что сейчас оккупанты имеют преимущество в артиллерии десять к одному.

Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить российского прорыва, и надеемся, что американское оружие нам поможет. Если бы оно пришло вовремя, мы бы не потеряли территории, которые потеряли за последние несколько месяцев,

– сказал он.

Павлюк также выразил оптимизм относительно того, что долгожданный пакет военной поддержки от США в сочетании с оживлением европейской поддержки может не только притупить и вернуть российские нападения в течение лета, но и вернуть Украине стратегическую инициативу.