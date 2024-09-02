Главная кампания года для россиян: благодаря чему оккупантам удается продвигаться на Востоке

Российское наступление на территории Украины продолжается. Оккупанты, применяя огромные ресурсы, пытаются оккупировать Донбасс, однако украинские войска мужественно противостоят врагу.

Военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что захват Авдеевки в начале 2024 года, а дальше и Очеретино дал возможность оккупантам развить атаки в Донецкой области. Он добавил, что хоть российское наступление и медленное, однако оно не прекращается.

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Планы России

Давид Шарп подчеркнул, что основной целью россиян на 2024 год является захватить Донецкую область. Для них это главная кампания года.

Их наступление еще не завершилось, они приложат максимум усилий для того, чтобы перед началом какой-то оперативной паузы сделать свой успех максимальным,

– предположил военный обозреватель.

По его мнению, если оккупантам удастся захватить Покровск, то, вероятно, они не остановятся на этом и пойдут дальше, ведь это важный шаг для захвата всей Донецкой области.

Какая ситуация возле Покровска: карта

Потеря одного города может стать причиной и других потерь, ведь это узел обороны, который сдерживает наступление. А отсутствие таких оборонительных пунктов обусловливает относительно легкое продвижение. И в этом одна из основных проблем,

– сказал Давид Шарп.

Он отметил, что на стратегическом уровне очень важно, чтобы Силам обороны удалось организовать успешную оборону по наступательным действиям россиян.